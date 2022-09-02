Москва, , 21:44 — REGNUM Число претендентов на пост президента Российской академии наук (РАН) сократилось с четырёх до трёх кандидатов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня, 2 сентября.

РАН

Претендовать на должность главы РАН будут:

академик РАН, действующий президент академии Александр Сергеев ;

; академик РАН, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» Геннадий Красников ;

; академик РАН, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы нового главы Российской академии наук назначены на 19−20 сентября.