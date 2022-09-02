Москва, 2 сентября 2022, 21:44 — REGNUM Число претендентов на пост президента Российской академии наук (РАН) сократилось с четырёх до трёх кандидатов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин сегодня, 2 сентября.
Претендовать на должность главы РАН будут:
- академик РАН, действующий президент академии Александр Сергеев;
- академик РАН, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники» Геннадий Красников;
- академик РАН, директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы нового главы Российской академии наук назначены на 19−20 сентября.