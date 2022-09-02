Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 21:39 — ИА Регнум. В окрестностях Энергодара фиксируются беспилотные летательные аппараты ВСУ, сообщил 2 сентября глава военно-гражданской администрации Александр Волга в Телеграм-канале.

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

По его мнению, аппараты используются для разведки в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«Периодически фиксируются наблюдательные беспилотники, используемые ВСУ для наблюдения за атомной станцией, а также за городом», — написал Волга в Telegram-канале администрации.

При этом он отметил, что после приезда на территорию ЗАЭС миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) боевики реже обстреливают и саму АЭС и близлежащие объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября возле Запорожской АЭС был сбит ударный беспилотник боевиков киевского режима.