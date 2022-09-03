3 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 00:48 — REGNUM Решение Газпрома полностью остановить прокачку по газопроводу «Северный поток», потому что структура получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя на магистрали, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 2 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Газопровод Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Недавно «Северный поток» поставили на паузу, чтобы провести плановое техобслуживание узлов магистрали. Проверка проходила, как и подобает, с привлечением различных экспертов, включая специалистов из немецкого концерна Siemens. В результате проверки на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) компрессорной станции «Портовая» была выявлена утечка масла, которое попало на оборудование двигателя.

Результатом проверки стало вынесение предостережения со стороны Ростехнадзора с призывом остановить работу «Северного потока» до устранения всех неисправностей, которому руководство Газпрома решило последовать. Вот только возникает один закономерный вопрос: каким образом турбину, ремонт которой оказался невозможен на фоне антироссийских санкций, в Газпроме собираются чинить? И собираются ли вообще?

«Тормозите подачу. Пусть почуют независимость и высокоразвитость Европы без грязного тоталитарного газа из России», — пишет Павел Я.

Кастрюля с водой на плите Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Многие пользователи пришли к выводу, что остановку газопровода, качающего газ недружественным странам, необходимо было осуществлять и без каких-то технических причин. Хотя граждане всё же отмечают, что в данном случае европейцы не смогут высказать нам свои претензии, что избавляет Россию от лишней головной боли.

«В Газпроме всё-таки услышали народные чаяния. Всё, ремонтируйте «Северный поток» до тех пор, пока санкции с России сняты не будут», — призывает Алексей Ш.

«ЕС знатно так попал впросак. Европа думает, что Россия сидит и пухнет от нефти и газа, а мы спокойненько так продаём энергоресурсы дружественным странам и обогащаемся не по-детски. Не так, как за счёт европейцев, которые себе цены выше потолка выкрутили, но всё равно достаточно. Всё-таки прав был Задорнов: «Ну, тупые…» — написала Ольга Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что чем дольше будет осуществляться простой «Северного потока», тем менее русофобным будет становиться руководство Евросоюза.

«Надеюсь, до следующей весны остановят газопровод. Там, глядишь, и новые правительства ЕС к власти придут, поумнее окажутся своих предшественников», — предполагает Антов В.

«Надо прекратить поставки и по другим веткам, пока Запад не перестанет поддерживать фашистский киевский режим», — поделился своим мнением Андрей В.

Часть людей полагает, что пора недружественные России страны ставить перед фактом: либо вы снимаете санкции и получаете право покупать у нас газ, либо же вы переживаете эту зиму самостоятельно.

«Своими санкциями Запад сам себя уничтожает. Браво выдержке нашего Верховного главнокомандующего! Всё идёт по плану», — считает Марат Н.

Напомним, 2 сентября пресс-служба Газпрома сообщила через официальный Telegram-канал компании о том, что структура получила предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток», поэтому магистраль была полностью остановлена.