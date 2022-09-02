Энергодар, Украина, 2 сентября, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Возле Запорожской АЭС российские военные сбили вечером 2 сентября беспилотник ВСУ, сообщает военно-гражданской администрации Энергодара.

U.S. Air Force БПЛА

Беспилотник ВСУ с боевым зарядом был сбит охраняющими периметр станции российскими военными. Вражеский БПЛА уничтожен в нескольких сотнях метров от ЗАЭС.

«Администрация сообщает, что снаряд не сдетонировал», — сообщили городские власти, напомнив при этом, что на станции всё ещё работают эксперты МАГАТЭ.