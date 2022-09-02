Лондон, 2 сентября, 2022, 21:27 — ИА Регнум. 28-летний бельгийский нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи может перейти в «Фенербахче». Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба турецкого футбольного клуба в своем Twitter-аккаунте.

@cfcunofficial Миши Батшуайи

В прошлом сезоне Миши Батшуайи, выступая за «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в 33 турах Суперлиги 2021/22, в которых забил 14 мячей и отдал четыре результативные передачами. Также нападающий получил шесть желтых карточек.

Миши Батшуайи перешел в «Челси» 3 июля 2016 года из «Марсели» за 39 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийца в 10 миллионов евро, а соглашение нападающего с «пенсионерами» рассчитано до 30 июня 2023 года.