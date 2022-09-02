Москва, 2 сентября, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник («Единая Россия») призвал всех, кто в регионе потерпел убытки из-за действий Литвы, подсчитать ущерб для обращения в судебные инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

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«Все, кто в Калининградской области потерпел убытки из-за действий Литвы, подсчитывайте нанесенный ущерб! Документально его подтверждайте, будем подавать в суд на действия Литвы. Наймем адвокатов, предпримем все возможное и заставим возместить убытки, как возместить — мы найдем», — отметил Колесник в телеграм-канале.

Всем подсчитывать, готовить документы, призвал парламентарий.

«Если понадобится, я буду лично собирать претензии к Литве», — заверил депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Литва активно препятствует российскому транзиту в Калининградскую область, угрожает прекратить выдачу виз для граждан России, а также выразила готовность направить полицейские силы на подконтрольную России территорию б. УССР.