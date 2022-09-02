Йошкар-Ола, , 21:17 — REGNUM В период с 3 по 9 сентября в большинстве районов Марий Эл сохранится чрезвычайная пожароопасность лесов (5 класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар в Марий Эл Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

При этом с 15 августа до 4 сентября в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период запрещается въезд в леса, исключая сквозной проезд оп дорогам общего пользования, разведение костров, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, а также проведение пожароопасных работ на территории всей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Марий Эл ликвидировали два лесных пожара. Пожары были обнаружены в ходе авиапатрулирования территории республики в Черноозерском участковом лесничестве Звениговского района. Один пожар был ликвидирован на площади 1,5 гектара, второй — 8,4 гектара.

Предположительно, оба возгорания произошли из-за грозы, которая была в республике днем ранее.

Читайте также: Два лесных пожара за сутки ликвидировали в Марий Эл