Вашингтон, 2 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Популярный американский рэпер Lil Baby (Доминик Армани Джонс) объявил дату релиза новой пластинки. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 сентября.

Цитата из интервью для канала MSNBC Lil Baby

Так, проект под названием It’s Only Me выйдет 14 октября 2022 года. Пластинка станет четвёртым полноформатным релизом артиста, а также его первой сольной пластинкой с 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, рэпер Pi’erre Bourne (Джордан Тимоти Дженкс) выпустил третий студийный альбом. Пластинка под названием Good Movie включила в себя 23 песни.