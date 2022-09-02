Дортмунд, Германия, , 21:07 — REGNUM 2 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в первом матче пятого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 сыграет с «Хоффенхаймом» из Зинсхайма. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Грегор Кобель, Нико Шлоттербек, Матс Хуммельс, Тома Менье, Салих Озкан, Мариус Вульф, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Джейми Байноу-Гиттенс, Антони Модест.

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Озан Кабак, Кевин Фогт, Анхелиньо, Кевин Акпогума, Роберт Сков, Деннис Гайгер, Гриша Премель, Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич, Жоржиньо Рюттер.