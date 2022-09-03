3 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Reuters в последнее время преследуют неудачи и громкие скандалы из-за ужесточения новостной политики не только в отношении Турции с акцентом на негативные события. Но коррекция позиции Турции в отношении Великобритании является следствием каких-то закулисных маневров, что ведет к изменению информационного содержания отношений двух стран. Пропагандистские инструменты — это всего лишь вершина айсберга.

Станислав Тарасов, , 00:37 — REGNUM Еще совсем недавно после заявленного выхода с 1 января 2021 года Великобритании из ЕС, когда между Анкара и Лондон подписали двустороннее соглашение о свободной торговле, СМИ двух стран переполняли комментарии о наступлении очередного «золотого века» в отношениях между двумя странами. Будучи членом ЕС, Великобритания выступала в роли ведущего сторонника включения Турции в этот союз. Помимо этого, Лондон фактически не реагировал на проблемы демократии в Турции. Еще больше позитивных суждений на эту тему появилось после того как имеющие тесные личные отношения с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом бывший посол Великобритании в Турции (2014–2017 годы), а потом политический директора МИД Ричард Мур возглавил британскую разведку МИ-6. После этого многие британские и турецкие эксперты стали рассуждать о перспективах выстраивания «глобальной стратегии Британии» на Ближнем Востоке и даже в Европе с опорой на Турцию в качестве атрибута нового раунда разворачивающейся «Большой игры», направленной на передел так называемого евразийского наследства.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Но в политическом закулисье не всё было так радужно. Эрдоган дал команду возглавляемому Фахреттином Алтуном Управлению по коммуникациям своей администрации провести расследование работы турецкой редакции британского информационного агентства Reuters «за последние четыре года». Причины остаются пока не известными. Но когда итоги работы Алтуна оказались на столе у президента страны, Reuters, получив по своим каналам такую информацию, решило нанести упреждающий контрудар. Оно опубликовало статью, в которой утверждается, что турецкие СМИ подвергаются цензуре со стороны властей Турции, включая самого Алтуна и возглавляемого им ведомства. В качестве примера Reuters использовало подзабытую ситуацию вокруг отставки зятя Эрдогана Берата Албайрака, занимавшего должность министра энергетики и природных ресурсов Турции с 2015 по 2018 годы и министра финансов и казначейства Турции с 2018 по 2020 годы. Согласно утверждениям Reuters, когда Албайрак объявил о своей отставке в 2020 году, более 24 часов турецкие телеканалы и газеты молчали об этом «самом драматичном расколе в окружении Эрдогана за почти два десятилетия его пребывания у власти». Ну и что?

Берат Албайрак President.az

Интрига тут в том, почему в качестве компромата против президента Турции используется именно этот факт. Напомним, что Албайрак, приходящийся зятем Эрдогану, ушел в отставку после рекордного падения курса лиры, объяснив решение состоянием здоровья. Тогда же Эрдоган уволил главу Центробанка Мурата Уйсала. Одной из причин обвала стали действия ЦБ, сохраняющего ключевую ставку на низком уровне, что отталкивает иностранных инвесторов. При этом Эрдоган обвинил Запад и США в попытках подорвать экономику Турции. Сейчас Алтун обвиняет Reuters в причастности к этому «заговору», в том, что это агентство распространяло «ложные новости», вело «дезинформационные кампании против Турции на экономическом и финансовом направлениях».

Помимо этого, всё пошло как в русской пословице «чем дальше в лес, тем больше дров». Анкара припомнила Reuters то, о чем раньше предпочитала умалчивать. По словам Алтуна, когда «Турция в разгар терроризма беспощадно боролась с террористической организацией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), некоторые западные государства закрывали глаза на транзит иностранных террористов в Сирию через свою территорию или прикрывали его через свои спецслужбы», и «Reuters занималась распространением дезинформации». И сейчас оно занимается «распространением недостоверных и фейковых новостей о республике, выставляет «воображаемые и выдуманные сценарии, наполненные беспочвенными предрассудками и клише». Но проблема как раз в том, что «тезисы» Reuters быстро подхватываются и распространяются в Турции определенными политическими силам в соцсетях, причем часто проблемы во взаимоотношениях между Турцией и Западом подаются как результат «безжалостной пропаганды Кремля», которая «сеет разлад среди союзников по НАТО и ведет к дрейфу Турции в направлении России».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

В этой связи официальная Анкара не скрывает обеспокоенности создаваемой такими западными агентствами как Reuters искаженной информационной экосистемы и пытается ужесточать контроль над сферой СМИ. В Турции представлен на голосование в парламент новый проект закона о дезинформации, который усилит контроль властей над соцсетями. Правительство утверждает, что новый закон необходим для предотвращения «фейковых новостей, дезинформации, провокаций», а эксперты указывают на пример распространения на Западе русофобии. Не случайно и то, что это делается накануне парламентских и президентских выборов.

Что же касается Reuters, то, действительно, в последнее время это агентство преследуют неудачи и громкие скандалы из-за ужесточения новостной политики не только в отношении Турции с акцентом на негативные события. Такой «пропагандистский» подход не мог не сказаться на качестве новостей от Reuters-Турция: возможно, они и стали лучше продаваться на западных площадках, но доверие к ним резко падает и претензии Турции к Reuters не случайны. В то же время очевидно и то, что коррекция позиции Турции в отношении Великобритании является следствием каких-то закулисных маневров, что ведет к изменению информационного содержания отношений двух стран. Пропагандистские инструменты — это всего лишь вершина айсберга.