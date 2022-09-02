Лимасол, Кипр, , 21:04 — REGNUM 31-летний российский центральный нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Арис» из Лимасола в матче второго тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» из Никосии. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Кокорин Андрей Пронин © ИА REGNUM

Кокорин вышел на поле во втором тайме, заменив нападающего Михлали Маямбелу. За время, проведенное на поле, российский футболист не смог отметиться результативными действиями.

Александр Кокорин перешел в кипрский «Арис» 31 августа 2022 года на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Арендное соглашение рассчитано на один год до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Кокорин сыграл лишь в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 125 минут.