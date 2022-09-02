Лимасол, Кипр, 2 сентября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. 31-летний российский центральный нападающий Александр Кокорин дебютировал за «Арис» из Лимасола в матче второго тура чемпионата Кипра с «Олимпиакосом» из Никосии. Об этом 2 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

Кокорин вышел на поле во втором тайме, заменив нападающего Михлали Маямбелу. За время, проведенное на поле, российский футболист не смог отметиться результативными действиями.

Александр Кокорин перешел в кипрский «Арис» 31 августа 2022 года на правах аренды из итальянской «Фиорентины». Арендное соглашение рассчитано на один год до конца текущего сезона.

В прошлом сезоне Кокорин сыграл лишь в семи матчах за «Фиорентину» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 125 минут.