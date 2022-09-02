Санкт-Петербург, , 21:03 — REGNUM В акватории Выборгского залива идет операция по погрузке АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» на баржу «Атлант», сообщает пресс-служба АНО «Остров фортов».

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в Выборгском заливе Пресс-служба АНО «Остров фортов»

Погрузка подлодки на баржу — часть операции по транспортировке АПЛ в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте. 27 августа стартовала первая часть проекта перемещения — К-3 прошла путь с Зимней пристани Кронштадта, где провела последний месяц после восстановительных работ на Кронштадтском морском заводе, до акватории Выборгского судостроительного завода.

Сегодня, 2 сентября, легенду отечественного флота установили на погружной барже «Атлант» — единственной в России, подходящей для перевозки такого размера корабля и способной поднять его до уровня причала в порту выгрузки, откуда возможно перевезти подводную лодку по суше с помощью самоходных осей. Местом установки на баржу Выборг был выбран не случайно. Только в этой акватории «Атлант» способен уйти на глубину около 18 метров при средних глубинах Финского залива от 6 до 9 метров.

«Работа по заводу лодки на баржу поистине ювелирная. Учитывая положительную плавучесть К-3, АПЛ потребовалось установить на расчетное место с максимальной погрешностью не более 150 мм. Сначала «Атлант» погрузился под воду, затем АПЛ была заведена и позиционирована точно над баржей. В настоящее время идет процесс всплытия «Атланта». По прогнозу, это займет порядка 8 часов», — сообщили в пресс-службе.

В операции принимает участие около 40 человек: работа ведется на специальных гайд-постах, водолазами и докмейстерами. Старт операции был дан ранним утром, а завершить процесс погрузки планируется ближе к полуночи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадте в 2023 году откроется музей Боевой славы, куда будет установлена первая советская атомная подводная лодка «Ленинский комсомол».