Лондон, 2 сентября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Создатели сериала «Корона» выбрали актёров, которые исполнят роли принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в шестом сезоне шоу. Об этом 2 сентября сообщило издание Deadline.

Carfax2 Принц Гарри, Кейт Миддлтон и принц Уильям

По данным источника, роль молодого принца исполнят сразу два актёра: 16-летний Руфус Кампа и 21-летний Эд Маквей. Кейт Миддлтон сыграет Мэг Беллами. Примечательно, что все трое артистов являются дебютантами.

Напомним, шестой сезон «Короны» расскажет о знакомстве Уильяма и Кейт во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии. Съёмки шоу стартуют в конце 2022 года.