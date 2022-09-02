Йошкар-Ола, 2 сентября, 2022, 20:57 — ИА Регнум. Марий Эл получит 264,11 млн рублей из резервного фонда правительства России в рамках программы обновления и модернизации детских учреждений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

пресс-служба правительства Марий Эл Перинатальный центр в Йошкар-Оле

Средства федерального бюджета выделяются на завершение капитального ремонта Перинатального центра в Йошкар-Оле. Эти мероприятия обеспечат полноценную работу двух важных блоков центра: отделения патологии новорождённых и недоношенных детей, а также акушерско-физиологического корпуса.

Здание, где расположены эти блоки, было построено 40 лет назад, его состояние ограничивает возможности оказания высокотехнологичной помощи пациентам. Планируется, что работы будут завершены до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, новый корпус Перинатального центра, построенный в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в июле текущего года посетил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что Перинатальный центр является необходимым учреждением для республики, проводит лечение не только пациентов с тяжелыми патологиями, но и новорожденных. Центр в Йошкар-Оле интегрирован во всероссийскую систему оказания помощи матери и ребенку.