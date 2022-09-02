Москва, , 20:54 — REGNUM Курсы доллара и евро выросли по отношению к рублю на торгах в пятницу, 2 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К завершению торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,58 рубля, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день поднялся на 94 копейки и к закрытию составил 60,84 рубля.

В целом по итогам рабочей недели доллар на Московской бирже подорожал на восемь копеек, евро — на 19 рубля.

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