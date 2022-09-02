Париж, , 20:53 — REGNUM Палата Союза Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов оштрафовала несколько ведущих европейских клубов за нарушение правил финансового fair play. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба организации.

Болельщики ПСЖ TaraO

По информации источника, самый большой штраф в размере от УЕФА в размере 10 миллионов евро получил «Пари Сен-Жермен», выступающий во французской Лиге 1. Также оштрафованы были «Рома» (5 миллионов евро), «Интер» (4 миллиона евро), «Ювентус» (3,5 миллиона евро), «Милан» (2 миллиона евро), «Бешикташ» (600 тысяч евро), «Марсель» (300 тысяч евро) и «Монако» (300 тысяч евро).

В прошедшее летнее трансферное окно состав «ПСЖ» пополнили Нуну Мендеш (из «Спортинга» за 38 миллионов евро), Витинья (из «Порту» за 41,5 миллиона евро), Уго Экитике (из «Реймса» на правах аренды), Норди Мукиэле (из «РБ Лейпцига» за 12 миллионов евро), Ренату Санчеш (из «Лилля» за 15 миллионов евро), Фабиан Руис (из «Наполи» за 23 миллиона евро) и Карлос Солер (из «Валенсии» за 18 миллионов евро).