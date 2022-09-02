Берлин, , 20:48 — REGNUM Германский министр иностранных дел Анналену Бербок придерживается взятого Берлином курса и правильно делает, хотя это и «вызывает сопротивление» в обществе, заявил 2 сентября пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт, пишет Die Welt.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выражая позицию германского федерального канцлера Олафа Шольца, отреагировавшего на заявление Бербок, которая продемонстрировала пренебрежение к избирателям «ради Киева», Хебештрайт сказал: правительство и должно «следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление».

Фрау Бербок Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Что касается недовольства немецкого общества таким курсом, то, отметил представитель Шольца, времена трудные, и «люди могут по-разному воспринимать такой политический курс» — то есть «правильный» курс, ориентированный на Киев, а не на внутренние интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бербок в ответ на нарастающее недовольство в обществе расходами на ВСУ и на киевский режим сказала, что для неё важнее обещание жителям б. УССР, а что думают немецкие избиратели, не важно. Эти слова вызвали возмущение у общества в Германии.

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