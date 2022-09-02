Берлин, 2 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Германский министр иностранных дел Анналену Бербок придерживается взятого Берлином курса и правильно делает, хотя это и «вызывает сопротивление» в обществе, заявил 2 сентября пресс-секретарь правительства страны Штеффен Хебештрайт, пишет Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Выражая позицию германского федерального канцлера Олафа Шольца, отреагировавшего на заявление Бербок, которая продемонстрировала пренебрежение к избирателям «ради Киева», Хебештрайт сказал: правительство и должно «следовать политике, которую оно провозгласило, даже тогда, когда она встречает сопротивление».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

Что касается недовольства немецкого общества таким курсом, то, отметил представитель Шольца, времена трудные, и «люди могут по-разному воспринимать такой политический курс» — то есть «правильный» курс, ориентированный на Киев, а не на внутренние интересы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бербок в ответ на нарастающее недовольство в обществе расходами на ВСУ и на киевский режим сказала, что для неё важнее обещание жителям б. УССР, а что думают немецкие избиратели, не важно. Эти слова вызвали возмущение у общества в Германии.