Красногорск, 2 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» объявил о назначении на пост главного тренера основной команды Спартака Гогниева, выступавшего ранее за ЦСКА, «Урал» и КАМАЗ на позиции центрального нападающего. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба «Химок».

ФК «Химки»

По информации источника, соглашение Гогниева с «Химками» рассчитано на два года до конца сезона 2023/24. Также в контракте предусмотрена опция продления соглашения.

В прошедшем сезоне Гогниев возглавлял «Аланию». Под руководством российского специалиста клуб из Владикавказа занял шестое место в Футбольной национальной лиге 2021/22.

После семи сыгранных туров «Химки» с двумя победами и семью набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Николая Писарева «Химки» потерпели четыре поражения подряд во всех турнирах.