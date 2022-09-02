Лос-Анджелес, США, , 22:54 — REGNUM Фронтмен американской группы NOFX Фэт Майк намекнул на скорый распад коллектива. Об этом сообщил портал SPIN 2 сентября.

NOFX Цитата из интернет-шоу Loudwire

Во время общения музыканта с фанатом последний поинтересовался у Майка, почему его группа не посещает Канаду с концертами. На подобный вопрос артист ответил следующим образом: «На самом деле мы любим Канаду. Дело только в том, что следующий год — последний для нас. Скоро объявим о финальных концертах. Это было замечательное время». Фэт Майк также добавил, что последнее выступление коллектива состоится в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, NOFX сформировались в 1983 году, однако их первый полноценный релиз увидел свет лишь спустя пять лет — в 1988-м. За время своей деятельности коллектив выпустил 14 студийных альбомов.

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