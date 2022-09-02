2 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение Газпрома о том, что подача газа в «Северный поток» остановлена полностью до устранения неполадок.

Анна Царькова, , 21:10 — REGNUM Подача газа по газопроводу «Северный поток» остановлена полностью. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Газпрома.

Северный поток Официальный сайт ПАО «Газпром»

Уточняется, что в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» были обнаружены протечки масла. Ростехнадзор предостерег, что из-за обнаруженных неисправностей безопасная эксплуатация газотурбинного двигателя невозможна.

«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в заявлении Газпрома.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие напомнили, что только сегодня стало известно, что глава Еврокомиссии хочет установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ.

«Таки не может быть. Этого никто не ожидал. Больше разговоров об установлении потолка цен!» — пишет Danil K.

«Газпром разминается. В ближайшее время узнаем «потолок» цены», — добавил Антон.

«Наконец-то! Ну что, европейцы, улыбаемся и машем?!» — смеется A. D.

«Вот это уже удар по центрам», — отреагировал Alex B.

Газпром Официальный сайт ПАО «Газпром»

«Не это ли имел в виду наш президент, когда говорил, что «мы еще и не начинали»? Начинаем?» — спросил OP. M.

«Всегда верила в Ростехнадзор, и он не подвёл!» — с сарказмом отметила Татьяна.

«Состояние турбины прямо привязано к модели поведения получателя. Она ждёт покаяния», — пошутил «ОМ».

«И потолок цен ставить не придётся», — отреагировала Дарья.

«Обалдеть… Ну хотели они освободиться от российского газа, могут тренироваться. Но ничего себе», — пишет Svetlana.

«Как грамотно! Не просто обидеться и ввести санкции против ЕС, остановив турбину, а поставить типа на ремонт. Красавцы! И не подкопаться», — смеется Юлия.

«Продам фуфайку в Германию. Висит на даче без дела. 1000 евро. Будет дороже в сезон. Торопитесь», — шутит «Имя Фамилия».

«Русские очень терпеливые. Но когда терпение заканчивается, русские начинают веселиться!» — смеется Vиктория.

«Редко такое бывает, когда люблю нашу бюрократию», — с сарказмом отметил Валерий.

«Ну ё-мое, вот теперь Шольц посмеётся!» — написала Людмила.

«Это ещё плохо осмотрели турбину. Нужно тщательнее проверить. Наверняка есть ещё много дефектов. А можно с кем-нибудь договориться, чтобы морозы раньше шарахнули?» — отреагировал Leo.

«Ай-яй-яй, какая досада! Европа надорвется цену держать», — иронизирует Марина.

«Зато на «Северном потоке — 2» наверняка всё в порядке. И Ростехнадзор не выпишет предписаний…» — подытожила Галина.

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