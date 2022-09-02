Анна Царькова, 2 сентября 2022, 21:10 — REGNUM Подача газа по газопроводу «Северный поток» остановлена полностью. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Газпрома.
Уточняется, что в ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА №24) КС «Портовая» были обнаружены протечки масла. Ростехнадзор предостерег, что из-за обнаруженных неисправностей безопасная эксплуатация газотурбинного двигателя невозможна.
«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в заявлении Газпрома.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие напомнили, что только сегодня стало известно, что глава Еврокомиссии хочет установить в Евросоюзе потолок цен на российский газ.
«Таки не может быть. Этого никто не ожидал. Больше разговоров об установлении потолка цен!» — пишет Danil K.
«Газпром разминается. В ближайшее время узнаем «потолок» цены», — добавил Антон.
«Наконец-то! Ну что, европейцы, улыбаемся и машем?!» — смеется A. D.
«Вот это уже удар по центрам», — отреагировал Alex B.
«Не это ли имел в виду наш президент, когда говорил, что «мы еще и не начинали»? Начинаем?» — спросил OP. M.
«Всегда верила в Ростехнадзор, и он не подвёл!» — с сарказмом отметила Татьяна.
«Состояние турбины прямо привязано к модели поведения получателя. Она ждёт покаяния», — пошутил «ОМ».
«И потолок цен ставить не придётся», — отреагировала Дарья.
«Обалдеть… Ну хотели они освободиться от российского газа, могут тренироваться. Но ничего себе», — пишет Svetlana.
«Как грамотно! Не просто обидеться и ввести санкции против ЕС, остановив турбину, а поставить типа на ремонт. Красавцы! И не подкопаться», — смеется Юлия.
«Продам фуфайку в Германию. Висит на даче без дела. 1000 евро. Будет дороже в сезон. Торопитесь», — шутит «Имя Фамилия».
«Русские очень терпеливые. Но когда терпение заканчивается, русские начинают веселиться!» — смеется Vиктория.
«Редко такое бывает, когда люблю нашу бюрократию», — с сарказмом отметил Валерий.
«Ну ё-мое, вот теперь Шольц посмеётся!» — написала Людмила.
«Это ещё плохо осмотрели турбину. Нужно тщательнее проверить. Наверняка есть ещё много дефектов. А можно с кем-нибудь договориться, чтобы морозы раньше шарахнули?» — отреагировал Leo.
«Ай-яй-яй, какая досада! Европа надорвется цену держать», — иронизирует Марина.
«Зато на «Северном потоке — 2» наверняка всё в порядке. И Ростехнадзор не выпишет предписаний…» — подытожила Галина.
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