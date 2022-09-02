Москва, 2 сентября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал об изменениях в сетке вещания канала. Его слова 2 сентября приводит ТАСС.

Логотип «Первого канала»

«Для того, чтобы привлечь новую аудиторию на канал, нужно показывать новые программы. В пятницу, например, у нас не будет «Голоса», а будет другой проект», — заявил Эрнст. Он также добавил, что новая передача будет называться «Фантастика», а в качестве её ведущего выступит комик Вадим Галыгин.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Первый канал возвращает развлекательные передачи в сетку вещания. Отмечается, что канал продолжит показывать аналитические шоу, однако в выходные дни сетку вещания будут занимать развлекательные программы.