Чебоксары, 2 сентября, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Духовно-нравственная культура должна преподаваться не только как школьный предмет, но и «прививаться на протяжении всей жизни» человека. Особенно важна эта «прививка» для детей и молодёжи». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Государственного совета Чувашии Леонид Черкесов («Единая Россия»), который также руководит Ассамблеей народов, проживающих в республике.

https://gs.cap.ru/ Спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов

Спикер чувашского парламента поддержал введение нового школьного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», а также появление в школах советников по воспитательной работе. Данные нововведения он оценил как «показатель повышенного государственного внимания к вопросам будущего страны».

«Хорошо учиться, быть отличником — для любого ребёнка это, конечно, прекрасно и в радость. Но ведь для того, чтобы состояться как полноценная и успешная личность, кроме математики, физики, даже IT-технологий и других самых современных предметов школьнику надо иметь за душой и духовные ценности», — подчеркнул Леонид Черкесов.

Он обратил внимание на то, что несколько лет назад для учеников четвёртого класса был разработан курс «Основы религиозных культур и светской этики».

«А что же, разве школьники среднего и старшего возраста не нуждаются в более глубоких познаниях духовно-нравственной культуры народов своей страны, где проживают представители более 200 национальностей?» — ставит вопрос глава Ассамблеи народов, проживающих в Чувашии.

В продолжение темы Леонид Черкесов подчеркнул важность организации самого процесса внедрения нового предмета, высказав мнение, что подход к разработке учебников должен быть неформальным.

«Надо учитывать также мнение представителей российских регионов, особенно национальных республик. Требования к учителям, которые будут преподавать новый предмет, тоже должны быть очень высокими. Они просто обязаны уметь искренне заинтересовать детей. Очень большую роль в этом деле будут играть семья и общество. Они должны быть рядом с педагогом и помогать ему. Иначе не будет ожидаемого результата.

Ещё одна важная сторона нововведения: дети и родители изначально должны чётко понимать, что это не урок по основам религии (к сожалению, было подобное толкование, когда 10 лет назад впервые внедряли похожий школьный курс), а светский и просветительский учебный предмет. Предмет, который должен помогать воспитывать достойных граждан и патриотов своей страны. Людей, которые умеют ценить и уважать культуру и традиции не только своего народа, но и других», — сказал спикер Госсовета Чувашии, подчеркнув, что духовно-нравственная культура должна «прививаться на протяжении всей жизни» человека, но особенно важна эта «прививка» для детей и молодёжи».

Как сообщало ИА REGNUM , в российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Его будут преподавать в 5 — 9 классах.

Подробнее: В школах РФ введут новый предмет по основам духовно-нравственной культуры