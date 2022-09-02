Стокгольм, 2 сентября 2022, 20:50 — REGNUM Партия Умеренных в Стокгольме хочет предложить добровольные тестирование на наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности всем детям в неблагополучных районах. В свою очередь лидер партии Ульф Кристерссон также высказался по поводу этого вопроса, выйдя 2 сентября в эфир радиостанции P3.
Журналисты пишут, что лидер оппозиции не дал четкого ответа на вопрос, хорошее ли это предложение, но сказал, что «нужно приложить больше усилий», чтобы выявить детей с СДВГ на ранних этапах.
«Всем детям, у которых есть такого рода проблемы, нужно дать честный шанс пройти обследование. Сегодня мы знаем, что во многих неблагополучных районах у них нет такого шанса, и это неразумно», — отметил Кристерссон.
Напомним, что ранее предложение стокгольмских Умеренных раскритиковали Социал-демократы.