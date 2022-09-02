Стокгольм, 2 сентября, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Партия Умеренных в Стокгольме хочет предложить добровольные тестирование на наличие синдрома дефицита внимания и гиперактивности всем детям в неблагополучных районах. В свою очередь лидер партии Ульф Кристерссон также высказался по поводу этого вопроса, выйдя 2 сентября в эфир радиостанции P3.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Журналисты пишут, что лидер оппозиции не дал четкого ответа на вопрос, хорошее ли это предложение, но сказал, что «нужно приложить больше усилий», чтобы выявить детей с СДВГ на ранних этапах.

«Всем детям, у которых есть такого рода проблемы, нужно дать честный шанс пройти обследование. Сегодня мы знаем, что во многих неблагополучных районах у них нет такого шанса, и это неразумно», — отметил Кристерссон.

Напомним, что ранее предложение стокгольмских Умеренных раскритиковали Социал-демократы.