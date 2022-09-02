Краснодар, , 20:22 — REGNUM Казаки Кубанского казачьего войска организовали военно-полевые сборы для молодёжи. Полевой выход состоялся в станице Раевской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 2 сентября.

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Участники сборы произвели стрельбы из пулемёта ПКП, автомата Калашникова и пистолета Ярыгина. Казаки также прошли обучение по основам тактики, экипировки бойца, принципам эшелонирования и самое важное — безопасного обращения с оружием, разведки при помощи БПЛА.

Полевую выучку на полигоне отработали не только взрослые казаки, но и казачья молодежь Таманского отдела (Полтавское станичное казачье общество и казачий военно-исторический клуб «Плавни»).