Москва, 2 сентября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. На данный момент невозможно просчитать все последствия от решения стран G7 ввести потолок цены на нефть из России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При этом собеседник ИА REGNUM назвал указанное решение прецедентом, который через некоторое время может быть включен в учебную программу вузов для экономических специальностей по всему миру.

«Сейчас создается новый прецедент. И в зависимости от того, как будут развиваться события это войдет в историю. Сейчас создаётся новая сущность. Я испытываю по поводу этого скепсис», — сказал Хестанов.