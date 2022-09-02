Херсон, Бывш. УССР, , 20:18 — REGNUM В небе над Херсоном прогремели не менее 20 взрывов. Предположительно — это разрывы зенитных ракет, выпущенных российской системой противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщают местные СМИ.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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Известно, что бандеровские вооруженные формирования с вечера 1 сентября ведут обстрелы нескольких населенных пунктов Херсонской области. Повреждения получил ряд школ, объектов социальной инфраструктуры, жилых домов.

Власти официально пока не давали какой-либо информации.