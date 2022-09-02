Таллин, 2 сентября, 2022, 20:17 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Более 50 учителей и преподавателей Курессаареской школы острова Сааремаа (западная Эстония) обратились к местному самоуправлению с признанием, что не справляются с преподаванием предметов детям-беженцам.

Как сообщил Telegram- канал «Трибалтийские вымираты», c весны 2022 года школа приняла десятки детей беженцев. И сразу выявилась проблема: дети не понимают по-эстонски, а учителя не говорят на мове. Единственным языком общения стал русский.

«Дети просто присутствуют на уроке, но не усваивают материал. А учителям приходится объяснять на эстонском, и отдельно еще на русском языке», — говорится в обращении.

Учителя также отмечают, что это негативно сказывается на обучении эстонских детей, потому что они не усваивают материал в нужной мере.

«От учителя нельзя ожидать, что он сможет передать знания по своему предмету на мове или русском языке. Когда урок ведется на двух языках, даже эстоноязычные учащиеся уже не получают полноценного образования, а время учителя на подготовку двуязычного урока увеличивается», — написали учителя в письме самоуправлению.