2 сентября 2022 | Время чтения меньше минуты

Никита Третьяков, , 20:28 — REGNUM ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров (НАТО) по центральному Ворошиловскому району Донецка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:40 мск — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Ворошиловский район); выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

В результате обстрела повреждены здание Народного Совета ДНР и здание Драматического театра. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, 2 человека погибло и еще 1 мирный житель получил ранение.

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM

Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM Последствия обстрела ВСУ снарядами калибра 155 миллиметров центра Донецка. 2 сентября 2022 г Никита Третьяков © ИА REGNUM