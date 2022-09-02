Таллин, , 20:14 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат парламента от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Пеэтер Эрнитс отправил официальный запрос министру финансов Кейт Пентус-Розиманнус о том, почему государство отдает предпочтение в закупке продуктов беженцам, а не жителям Эстонии.

Об этом сообщил эстоснкий портал objektiiv. ee со ссылкой на паралментария. Причиной обращения стал недавний государственный тендер на обеспечение продуктами питания беженцев.

По словам депутата Эрнитса, в рамках госзакупок обозначено условие, согласно которому поставщик должен отдавать предпочтение экологически чистым продуктам, одобренным, к примеру, организацией Fairtrade Rainforrest Alliance, либо имеющим обозначение в качестве экологически чистых продуктов со стороны Эстонии или Евросоюза.

Исходя из этого обязательного условия, депутат от EKRE задал министру финансов вопрос, почему беженцы находятся в приоритете перед жителями Эстонии? Ведь, отметил парламентарий, последним государство не предлагает продукты от Fairtrade Rainforrest Alliance и прочие дорогие экологические товары, поскольку они гораздо дороже тех, которые могут позволить себе жители Эстонии.

«В предназначенных министерством социальных дел для малоимущих продовольственных пакетах нет этих дорогих продуктов. Я проконсультировался вчера также с главой Продовольственного союза Эстонии, спросил у него, нормально ли это, и он не мог поверить своим ушам, что такое возможно», — подчеркнул в своем запросе минфину Эрнитс.