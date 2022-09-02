Нур-Султан, , 20:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вполне отдаёт себе отчёт в том, что его решения способны вызвать критику со стороны Евросоюза и ОБСЕ. Об этом 1 сентября написал в своём телеграм-канале директор центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарёв, комментируя обращение президента.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Официальное интернет-представительство президента России

«Однако многие оппоненты часто критиковали его раньше за слабость, нерешительность, непоследовательность и тому подобное. Так что своими текущими действиями он соответствующие выпады и оценки фактически опровергает», — отметил политолог.

Читайте также: Путин пожелал успехов Токаеву в проведении политических реформ

Эксперт акцентировал внимание на том, что Токаев пойдёт на новые президентские выборы уже не в качестве преемника Нурсултана Назарбаева при поддержке последнего, а как самостоятельная политическая фигура.

«Что касается решения по досрочным парламентским выборам, то оно совпадает с призывами опять-таки ряда оппонентов относительно роспуска действующего Мажилиса Парламента как нелегитимно сформированного в 2021 году», — добавил он.

Читайте также: Токаев предложил провести досрочные выборы в парламент Казахстана