Таллин, , 20:12 — REGNUM Европейский Союз и страны НАТО должны расширить санкции против России и предоставить большую военную помощь б. УССР, чтобы президент России Владимир Путин не мог использовать наступающую зиму для подрыва единства Запада.

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Об этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу сообщил американском уизданию Newsweek в заметке «Путин должен заплатить за «болезненную» зиму».

Рейнсалу сообщил изданию, что следующие шаги со стороны Запада должны включать дальнейшие ограничения прибыльного экспорта нефти из Москвы (частичное эмбарго должно вступить в силу в декабре 2022 года — прим. ИА REGNUM) и репрессивные меры в отношении экспорта газа.

«Я думаю, что было бы стратегически неправильно думать, что теперь нам просто нужно набраться терпения и ждать, что будет с тем уровнем поставок оружия и санкциями, которого мы достигли. Нет, мы должны наращивать темпы», — считает глава эстонского МИДа.

«Есть только один человек, который может положить конец военным действиям, и это Путин. Если ценник будет угрожать его положению во власти, его пирамиде власти, если мы будем продвигаться в этом направлении с помощью нашей помощи и решимости ввести санкции, это то, что изменит правила игры», — добавил Рейнсалу.

Он признал, что предстоящая зима усугубит энергетический кризис и кризис стоимости жизни в Европе. В этой связи Рейнсалу призвал представителей объединенного антироссийского фронта наращивать давление на Россию по всем направлениям.