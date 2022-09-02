2 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 20:35 — REGNUM В 2021 году американские военнослужащие столкнулись с беспрецедентным количеством сексуальных домогательств и других нежелательных сексуальных контактов, сообщили представители Пентагона. Данные свидетельствует о продолжающемся росте случаев насилия, который военные не могут взять под контроль.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году Пентагон зарегистрировал более 8500 случаев сексуальных домогательств, что на 13% больше, чем в 2020 году. Согласно данным конфиденциального опроса, почти 36 тысяч военнослужащих срочной службы подвергались нежелательным сексуальным контактам. Для сравнения, в 2018 году данный показатель составлял 20 тысяч.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Такое поведение мужчин порождается их неумением справляться с проблемами гнева. Всех маленьких мальчиков необходимо обучать управлению гневом с дошкольного возраста. Неконтролируемый гнев лежит в основе неуспеваемости в школе, неспособности строить любовные отношения и неспособности работать с другими людьми. Разочарование от неудачи приводит к насилию. Это относится и к сердитым маленьким девочкам и женщинам», — считает drsolo.

«Как женщина в офисе, я всегда веду себя так, как будто ожидаю, что у меня есть власть контролировать поведение мужчин (и женщин), с которыми я работаю рядом. Я делаю это с помощью профессиональной одежды (никаких нарядных платьев, духов или вызывающего макияжа), манеры говорить и холодного, профессионального отношения. Мужчины и женщины уважают меня, а я уважаю их», — рассказывает skibirdmm229.

«Я не понимаю смысла вашего комментария. Вы подразумеваете, что женщины-военнослужащие, подвергшиеся нападению, одеваются, говорят или думают непрофессионально?» — спрашивает Just Here For The Comments.

Женщины в армии США Vanished Account Byeznhpyxeuztibuo

«Сексуальные домогательства никогда не являются виной жертвы. Ответственность за домогательства лежит исключительно на преступнике. Жертвы сексуальных домогательств не «напрашиваются на это». Люди могут одеваться так, как им хочется, и не должны терпеть нападения и домогательства», — объясняет Casey Day.

«Пора уволить министра обороны США неэффективного Ллойда Остина, человека, который много обещает и мало выполняет», — уверен Curmadgeon9.

«Разделите мужчин и женщин. На службе они могут работать вместе, но после раздельные койки, столовая и все другое. Надоело слышать об этом каждую неделю. Это единственный выход», — подчеркивает Trevor Satherland.

«Разделены, но равны?» — отвечает Curmadgeon9.

«Многие люди не осознают, что военнослужащие-мужчины также подвергаются сексуальному насилию. Это используется как форма наказания или это гомофобная реакция на гея или на мужчину, которого просто считают геем, даже если он им не является. А поскольку нападают на мужчин, стыд от этого усугубляется, ведь мужчины «должны защищаться». Это трудно сделать, когда тебя держат четверо других парней», — объясняет Eddie Valient.

«Я предполагаю, что цифры растут, потому что в армии сейчас так много каналов для подачи заявлений о подобных преступлениях. Есть защитники, консультанты и адвокаты, вплоть до самых низших уровней армии, которые представляют интересы жертв. Многие люди, которые раньше могли не заявить о себе, теперь имеют возможность сделать это. На самом деле это хорошая новость — незамеченные преступления теперь выявляются», — рассуждает Joe Nova.

Отметим, что количество случаев насилия в армии США растет, несмотря на то, что Пентагон ранее запустил многочисленные программы по предотвращению подобных нападений.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные цифры насилия и домогательств могут быть выше, так как не все солдаты и офицеры готовы рассказывать о своих злоключениях. Согласно анонимному опросу Пентагона, проведенному в 2016 году, 14 900 военнослужащих армии США отметили, что становились жертвами сексуальных домогательств.

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