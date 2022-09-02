Москва, , 20:11 — REGNUM Решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть противоречит самой идеи свободного рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В то же время эксперт отметил, что возможность диктовать цены напрямую связана с тем, какую долю рынка занимают страны, поддержавшие эту идею. На данный же момент решение G7 поддерживает отнюдь не большинство государств-импортеров нефти.

«Это полная противоположность идеи сводного рынка. Более того, во многих странах картель, то есть соглашения такого типа, запрещен. Это решение, направленное против идей свободного рынка», — сказал Хестанов.

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