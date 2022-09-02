2 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:36 — REGNUM Ведущая американского канала CNN Брианна Кейлар раскритиковала президента США Джо Байдена за привлечение морских пехотинцев во время его крайне политизированной речи.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время своего выступления 1 сентября перед залом независимости в Филадельфии с речью под названием «Битва за душу нации» Байден неоднократно критиковал движение MAGA (Сделаем Америку вновь великой) и объявлял экс-президента США Дональда Трампа угрозой демократии.

Белый дом позже прокомментировал, что выступление главы Белого дома не было посвящено выборам, несмотря на его предвзятые нападки на партию республиканцев и призыв к американцам «голосовать, голосовать, голосовать!».

Резонанс также вызвал тот факт, что за спиной президента молча стояли два морпеха, силуэты которых отражались на монументальном здании, подсвеченном кроваво-красным цветом.

Либеральная ведущая утренней программы CNN «New Day» Кейлар осудила Байдена за привлечение морских пехотинцев «в качестве реквизита» в своей политической речи.

«Что бы вы ни думали об этой речи, военные должны быть аполитичными. Размещение морских пехотинцев в форме позади президента Байдена во время его политической речи идет вразрез с этим. Неправильно, когда так поступают демократы. Неправильно, когда так поступают республиканцы», — добавила ведущая.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Я никогда не был так напуган и возмущен, как когда слушал, как президент Соединенных Штатов говорит, что мне нет места в этой стране. Это был холодный и расчетливый собачий свисток для экстремистских левых о том, что сезон охоты на консерваторов открыт. Я никогда не рассматривал свое оружие как инструмент самообороны и никогда в жизни не был так счастлив, что оно у меня есть, поскольку партия демократов только что сделала меня мишенью», — пишет potatomasher268.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не бойтесь. Это тоже пройдет. Мы просто должны проголосовать в ноябре, несмотря ни на что, и не падать духом. Демократы и их пропагандисты сделают всё, чтобы очернить и отбить у нас охоту голосовать до ноября», — отвечает DeplorableGator.

«Используйте этот гнев и страх. Пусть это побудит вас голосовать. Мы этого НЕ потерпим. Мы НЕ враги! Мы НЕ террористы! Мы любим нашу страну. Мы, народ, свободны и не будем запуганы никем! Включая президента!» — восклицает TexRick.

«Я люблю Трампа, я также люблю своих соотечественников-американцев, независимо от того, какой вы расы. Левые решили сделать всё личным и мстительным. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне, и справа есть много таких же людей, как и слева. Не позволяйте немногим разделить эту страну, хорошие люди должны противостоять этому, ни один президент Соединенных Штатов не должен так говорить», — считает Kjg73.

«Сравните эту разжигающую речь с инаугурационной речью Линкольна, в которой он настаивал на том, что мы не должны быть врагами, и взывал к «лучшим ангелам нашей природы». Линкольн прилагал все усилия, чтобы объединить страну, но Байден разрушил память о Линкольне этой речью ненависти», — уверен rt65.

«Линкольн был нашим лучшим президентом. Байден — нашим худшим. Это видно», — отвечает DeplorableGator.

«Байден уничтожил Америку своей речью ненависти», — комментирует malodn.

«Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, что он без колебаний применит вооруженные силы против своих политических врагов», — подчеркивает rckymtn4.

«Его послание говорит само за себя, что он будет использовать военную силу против граждан этой страны», — считает luvamericia678.

«Это подсознательный способ передать, что в его распоряжении есть вооруженные силы, чтобы подавить любое несогласие с его администрацией. Никогда в своей жизни как американец я не видел, чтобы действующий президент, по сути, называл граждан внутренними террористами. Боже, помоги нам всем справиться со злом, которое представляет собой администрация Байдена», — просит GFett68.

«Это была предвыборная речь, и этого нельзя отрицать. Стратегия демократов — это распространение слухов о том, что демократия находится под ударом. Большинство семей беспокоятся о том, как свести концы с концами, а не о том, подвергается ли демократия нападкам. По телевидению на людей обрушивается поток политической рекламы», — размышляет summer1993.

Ранее в 2022 году Байден фокусировался в своих выступлениях на борьбе с инфляцией, специальной военной операции России на территории бывш. УССР, а также на коронавирусе. Однако в последние дни президент начал нападать на республиканцев, поддерживающих Трампа.

Напомним, на минувшей неделе Байден назвал «отвратительными» угрозы республиканцев в адрес ФБР после обыска в доме Трампа во Флориде. Во время выступления он также насмехался над членами Конгресса от Республиканской партии, которые отказались осуждать беспорядки на Капитолийском холме 6 января 2021 года.

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