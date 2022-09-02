Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В школах Ростова-на-Дону приступили к работе 109 советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями. Об этом 2 сентября в своём телеграм-канале сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

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«Советники будут заниматься патриотическими воспитанием, взаимодействовать с детскими и юношескими организациями, разрабатывать и поддерживать проекты, которые интересны самим ребятам», — уточнил он.

Призвание советника руководителя образовательного учреждения — найти подход к каждому ребёнку, заинтересовать его, помочь реализовать свои идеи. Также он сможет оказать психологическую помощь ученику.