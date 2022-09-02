Астана, 2 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Казахстану удалось доказать способность вести самостоятельную экономическую политику — казахские власти смогли сохранить стабильность экономики на фоне международного санкционного противостояния. Об этом заявил директор Института экономики Азимхан Сатыбалдин, передаёт «Zakon. kz».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

По словам академика, правительство Казахстана оперативно нашло новые маршруты экспорта продукции, несмотря на потерю некоторых возможностей по выходу на привычные внешние рынки сбыта.

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«Были предотвращены самые негативные сценарии событий. Казахстан мог попасть в санкционный список наряду с Россией и Белоруссией из-за участия в ЕАЭС. Нужно признать, что принятые меры позволили значительно снизить сильнейшие удары внешних факторов», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что из-за переставших существовать традиционных логистических цепочек многие грузы, которые раньше проходили транзитом через Россию, теперь перевозятся через Транскаспийский международный транспортный маршрут — через казахские порты Актау и Курык.

«Теперь Казахстан как транспортный хаб региона должен обеспечить необходимую скорость продвижения этих грузов», — подчеркнул Азимхан Сатыбалдин.

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