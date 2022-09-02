Монреаль, Канада, , 20:12 — REGNUM В Монреале (Канада) завершились съёмки картины «Крик 6» режиссёров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта. Об этом сообщил портал Screen Rant 2 сентября.

«Крик» Цитата из к/ф «Крик». реж Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт. 2022. США

Теперь лента отправится на постпродакшн, после чего выйдет в кинотеатрах 31 марта 2023 года. Главные роли в хорроре исполнят Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега и Хайден Панеттьери.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Нив Кэмпбелл объяснила, почему отказалась от участия в съёмках фильма «Крик 6». По словам актрисы, создатели фильма предложили ей слишком маленький гонорар, поэтому сотрудничество не состоялось.

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