Монреаль, Канада, 2 сентября 2022, 20:12 — REGNUM В Монреале (Канада) завершились съёмки картины «Крик 6» режиссёров Мэттью Беттинелли и Тайлера Джиллетта. Об этом сообщил портал Screen Rant 2 сентября.
Теперь лента отправится на постпродакшн, после чего выйдет в кинотеатрах 31 марта 2023 года. Главные роли в хорроре исполнят Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Дженна Ортега и Хайден Панеттьери.
Как ранее сообщило ИА REGNUM, Нив Кэмпбелл объяснила, почему отказалась от участия в съёмках фильма «Крик 6». По словам актрисы, создатели фильма предложили ей слишком маленький гонорар, поэтому сотрудничество не состоялось.
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