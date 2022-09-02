Киев, 2 сентября, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Удары ВСУ по городу Энергодару (Запорожская область, б. УССР) признаны генштабом бандеровских боевиков. Об этом генштаб сообщил 2 сентября в запрещённой в России соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел ВСУ

Генштаб ВСУ подтверждает, «что в районах населённых пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Запорожская АЭС в Энергодаре регулярно обстреливается бандеровскими боевиками. В день визита экспертов МАГАТЭ на станцию (1 сентября) ВСУ пытались захватить объект, но он надёжно охраняется российской стороной.