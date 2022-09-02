Москва, 2 сентября 2022, 20:01 — REGNUM В Совфеде предложили жителям европейских стран купаться в антироссийских санкциях и покупать лицензию на заготовку дров в Сибири.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и энергокризис стран Евросоюза — все новости»
«Ребята, ничего личного. За что боролись, на то и напоролись. И цены на российский газ не нужно ЕС больше «устанавливать», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграм-канале.
Подачи газа нет, а следовательно, и говорить не о чем, констатировал он.
«Купайтесь зимой в антироссийских санкциях, покупайте лицензию на заготовку дров… в Сибири», — предложил сенатор.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, подача газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлена, проинформировали в «Газпроме». Транспортировка газа остановлена до устранения технических неполадок, выявленных в работе оборудования газопровода.
В то же время Еврокомиссия намерена добиваться того, чтобы согласованный в G7 потолок цен на российскую нефть был введен во всем Евросоюзе (в «Большую семерку» из него входят только Германия, Франция и Италия).
Читайте также: Газопровод «Северный поток» полностью остановлен — «Газпром»