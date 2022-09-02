Москва, 2 сентября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. В Совфеде предложили жителям европейских стран купаться в антироссийских санкциях и покупать лицензию на заготовку дров в Сибири.

Council. gov.ru Сенатор Владимир Джабаров

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«Ребята, ничего личного. За что боролись, на то и напоролись. И цены на российский газ не нужно ЕС больше «устанавливать», — отметил член Совфеда Владимир Джабаров в телеграм-канале.

Подачи газа нет, а следовательно, и говорить не о чем, констатировал он.

«Купайтесь зимой в антироссийских санкциях, покупайте лицензию на заготовку дров… в Сибири», — предложил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, подача газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлена, проинформировали в «Газпроме». Транспортировка газа остановлена до устранения технических неполадок, выявленных в работе оборудования газопровода.

В то же время Еврокомиссия намерена добиваться того, чтобы согласованный в G7 потолок цен на российскую нефть был введен во всем Евросоюзе (в «Большую семерку» из него входят только Германия, Франция и Италия).

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