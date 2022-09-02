Лондон, 2 сентября, 2022, 20:00 — ИА Регнум. В Великобритании Консервативная партия завершила голосование в последнем туре выборов нового лидера политической организации. Результаты голосования будут обнародованы 5 сентября.

(сс) U.S. Department of State Даунинг-стрит 10

Напомним, что новый лидер Консервативной партии должен стать и премьер-министром, так как консерваторы выиграли крайние парламентские выборы. В голосовании приняли участие все члены Консервативной партии, которых на сегодня порядка 200 тысяч человек.

Голосовать можно было по почте и онлайн. При этом уникальный код каждого члена Консервативной партии, присвоенный для идентификации, после голосования сразу аннулируется, чтобы избежать двойного голосования и сделать невозможным изменение результатов.

За пост премьер-министра Великобритании борются два члена консервативной партии — экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.