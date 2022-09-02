Вашингтон, 2 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден обратится к Конгрессу с просьбой выделить еще $11,7 млрд на оказание помощи киевскому режиму, в том числе дальнейшие поставки вооружения, сообщает 2 сентября Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Помимо прочего, запрос на чрезвычайное финансирование также предполагает выделение $2 млрд на решение логистических проблем с поставками энергоносителей в США, возникших после начала специальной военной операции России на территории бывш. УССР.