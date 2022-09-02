Москва, , 19:51 — REGNUM Подача газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлена, сообщает 2 сентября пресс-служба компании «Газпром».

Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» gazprom.ru

Уточняется, что транспортировка газа остановлена до устранения технических неполадок, выявленных в работе оборудования газопровода.

Отмечено, что неисправности были выявлены в ходе регламентных работ, которые выполнялись совместно с представителями компании Siemens. Обнаружены протечки масла.

«Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens», — отмечает «Газпром».

«Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями… В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия… До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — сообщает пресс-служба «Газпрома».

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