Вашингтон, 2 сентября, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден выделяет около $1 миллиарда на экономическое развитие 24 штатов. Об этом он сообщил 2 сентября на совместной онлайн-конференции с министром торговли США Джиной Раймондо, передаёт Reuters.

Джо Байден

Уточняется, что средства получат победители программы под названием Build Back Better Regional Challenge. Данная инициатива была создана в поддержку политики Байдена в области производства, биотехнологий и чистой энергетики.

«Мы инвестируем и развиваем важнейшие отрасли промышленности в США, чтобы создать промышленные центры в различных общинах по всей стране. Эти деньги помогут осуществить развитие новой инфраструктуры, а также укрепить программы рабочей силы и создать хорошо оплачиваемые рабочие места», — доловила Раймондо.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американские политики и представители бизнес-сообщества прогнозируют рецессию в США, которая повлечет за собой массовые сокращения персонала.