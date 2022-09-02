Вологда, 2 сентября 2022, 19:43 — REGNUM В августе в Вологодской области отдохнули 440 детей из луганского Алчевска. Для детей был организован отдых в оздоровительных лагерях «Лесная сказка», «Искра» и «Жемчужина Мологи», сообщает региональное правительство.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой заключили в этом году. Шефство Вологодской области над Алчевском закреплено на федеральном уровне. В рамках оказания помощи регион в период летних каникул принял на своей территории детей и подростков из Алчевска и провёл для них летние профильные смены.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Вологодчине прошли стажировку луганские педагоги.