Москва, , 19:42 — REGNUM Запад едва ли сможет победить в развязанном им энергетическом противостоянии с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом собеседник ИА REGNUM счел, что и Россия не сможет одержать в этом противостоянии сокрушительную победу.

«Мне кажется, что базовый вариант — боевая ничья. В условиях, когда рынок близок к балансу и избытка нефти нет, любые такого рода ограничения приведут к тому, что потоки нефти просто перераспределятся и всё», — сделал свой прогноз Хестанов.

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