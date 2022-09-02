Нур-Султан, , 22:26 — REGNUM В Казахстане после январских беспорядков ситуация до сих пор не нормализовалась. Вероятно, президент Касым-Жомарт Токаев не полностью контролирует даже военные ведомства. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал главный аналитик фонда «Наследие Евразии», эксперт по Средней Азии и Казахстану Виталий Волков.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, в начале августа хакерская группа «Берегини» опубликовала документы, в которых утверждалось, что частная фирма из Казахстана заключила договор поставки оружия, которое через посредников могло попасть к ВСУ. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана эту информацию опровергли. 27 августа, после серии скандалов и споров, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов объявил, что страна на год приостанавливает экспорт военной продукции.

Эксперт отметил, что его экспресс-анализ был «логически обоснованным, но неверным».

«С еще большим сожалением могу сказать, что мои источники подтвердили информацию о том, что частная фирма в Казахстане готовится к осуществлению поставок техники, конечным получателем которой, вероятно, будут ВСУ. Более того, речь идет не только о той фирме, которая упоминается в документах опубликованных хакерской группой, но и о других частных структурах, за которыми стоят довольно серьезные персонажи. Это неработающие сейчас чиновники, сохранившие часть своего влияния», — отметил он.

Волков рассказал, что «эти люди достаточно давно поддерживают ВСУ»

Виталий Волков «Киевскому режиму поставляют вооружение, а не только гуманитарную помощь из Казахстана. Высокопоставленные руководители страны, вероятно, об этом знают. Но сразу оговорюсь, что скорее всего, ситуация в Казахстане после январских беспорядков такова, что глава государства Касым-Жомарт Токаев неполностью контролирует даже свои военные ведомства. То есть информация, которая у нас есть сейчас не позволяет утверждать, что поставки осуществлялись с согласия Токаева. Скорее наоборот — вопреки его мнению».

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